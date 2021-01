In timp ce o serie de companii si-au intrerupt legaturile cu platforma infiintata acum doi ani, in urma atacului impotriva Capitoliului de saptamana trecuta a sustinatorilor lui Donald Trump, Matze a declarat intr-un interviu ca nu stie cand si daca va fi reluat serviciul. ”S-ar putea niciodata. Nu stim inca”, a spus Matze. Parler a anuntat intr-un document legal ca are peste 12 milioane de utilizatori. Matze a aratat ca Parler discuta cu mai mult de un serviciu de cloud computing, dar a refuzat sa dea nume, citand posibilitatea de hartuire a companiilor respective. El a spus ca cel mai bun lucru…