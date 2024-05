Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor furniza Ucrainei rachete Patriot suplimentare pentru sistemele sale de aparare aeriana, ca parte a unui pachet masiv de ajutor suplimentar de 6 miliarde de dolari, a anunțat vineri secretarul Apararii, Lloyd Austin, informeaza Associated Press (AP). Șeful Pentagonului insa lanseaza un avertisment…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca forțele americane au ajutat la interceptarea a zeci de drone și rachete iraniene lansate impotriva Israelului... The post Șeful Pentagonului, prima reacție dupa ce Iranul a atacat Israelului: „Nu vom ezita sa acționam” appeared first on Special…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca forțele americane au ajutat la interceptarea a zeci de drone și rachete iraniene lansate impotriva Israelului... The post Șeful Pentagonului, prima reacție dupa ce Iranul a atacat Israelului: „Nu vom ezita sa acționam” appeared first on Special…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca forțele americane au ajutat la interceptarea a zeci de drone și rachete iraniene lansate impotriva Israelului din Iran, Irak, Siria și Yemen.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, și ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, au discutat pe fondul unor riscuri ridicate de atacuri din partea Iranului asupra Israelului. Miniștrii apararii au discutat despre acțiunile pe care urmeaza sa le intreprinda pe fondul unui atac din partea…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, critica atacurile ucrainene asupra rafinariilor rusești. Atacurile Ucrainei asupra rafinariilor de petrol din Rusia pot afecta piețele globale de energie, transmite șeful Pentagonului, la o reuniune a Comitetului Senatului SUA pentru Serviciile Armate,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a vorbit in cadrul reuniunii aliaților Ucrainei, de la baza militara Ramstein din Germania, despre pierderile „uluitoare” suferite de Rusia pana acum. Potrivit șefului Pentagonului, aproximativ 315.000 de soldați ruși au fost uciși sau raniți in Ucraina,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a avertizat marti ca supravietuirea Ucrainei este in pericol si a incercat sa convinga aliatii ca Statele Unite raman angajate fata de Kiev, chiar daca Washingtonul a ramas, practic, fara bani pentru a continua sa inarmeze fortele ucrainene, relateaza Reuters.