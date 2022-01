Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, considera ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat din nou in privința „naționalismului…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații este optimist ca vom putea invinge pandemia de COVID in anul in care tocmai am intrat, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului, relateaza BBC . Intr-un mesaj transmis vineri cu prilejul Anului Nou, Tedros Adhanom Ghebreyesu a…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, el a avertizat insa din nou in privința „naționalismului…