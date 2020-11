Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel luni la comunitatea internationala "sa nu inchida ochii" si sa regaseasca "simtul binelui comun" in fata pandemiei de COVID-19, relateaza agentiile internationale de presa. "Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem inchide ochii si spera ca va disparea", a spus el in discursul de deschidere a adunarii generale anuale a OMS, care se desfasoara virtual in aceasta saptamana. Comunitatea internationala trebuie sa regaseasca "urgenta simtului binelui comun", a declarat seful OMS, el insusi in…