- Ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu participa, in perioada 17-18 ianuarie 2024, la cea de-a 54-a reuniune anuala a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum/WEF) de la Davos, la invitația președintelui WEF.

- Șeful companiei naționale de gaze din Republica Moldova a propus joi preluarea transportului cantitaților furnizate prin Ucraina ale gigantului rus Gazprom daca Kievul decide sa nu reinnoiasca un contract de tranzit care expira anul viitor, informeaza Reuters.Vadim Ceban a declarat ca Moldova ar…

- Ministrul energiei, Victor Parlicov, susține ca auditul datoriilor istorice pretinse de Gazprom de la Moldovagaz ramine un document valabil, iar Guvernul se va baza pe concluziile auditului in discuțiile ulterioare cu concernul rusesc. Reacția vine in contextul in care in cadrul ședinței Consiliului…

- Președinta Maia Sandu a venit cu un comentariu, dupa ce Consiliul de administrare al MoldovaGaz nu a aprobat raportul de audit al datoriei istorice la gaze. „M-aș fi mirat, daca ar fi acceptat rezultatele”, a declarat șefa statului, la emisiunea „ La 360 de grade ”.

- Consiliul de administrare al Moldovagaz nu a aprobat raportul de audit al datoriei istorice la gaze. Din cei 6 membri ai Consiliului de observatori 4 persoane, care reprezinta „Gazprom”, au votat „impotriva”.