Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce fortele rebele Wagner se indreptau spre nord, spre Moscova, la 24 iunie, un contingent de vehicule militare a deviat spre est pe o autostrada, in directia unei baze fortificate a armatei ruse care detine arme nucleare, potrivit unor inregistrari video postate online si interviurilor cu locuitorii…

- Un tribunal rus a decis luni desfasurarea cu usile inchise a unui nou proces in care este inculpat opozantul incarcerat Alexei Navalnii, care a anuntat in aceeasi zi ca lanseaza o „campanie electorala" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii. Trupele lui Prigojin s-au retras in mare parte din orasul Bahmut din estul Ucrainei,…

- Un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor secrete rusesti si-a exprimat furia fata de o reuniune la nivel inalt cu participarea a aproape 50 de lideri europeni in Republica Moldova, fosta republica sovietica, transmite DPA, citat de Agerpres.ro.

- Evgheni Prigojin, a avertizat, miercuri, ca Rusia este in pericol sa se confrunte cu tulburari asemanatoare revolutiei din 1917 daca rusii obisnuiti vor continua sa-si primeasca copiii inapoi in sicrie de zinc, in timp ce copiii elitei „isi vantura fundurile" la soare. Seful companiei ruse de mercenari…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…

- Jens Stoltenberg, prima vizita la Kiev de la inceputul razboiului. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se afla joi in prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei. Aceasta are loc in semn de susținere pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, transmite…

- Jens Stoltenberg a adus, joi, un omagiu soldaților ucraineni care au fost uciși in razboi și a trecut in revista echipamentele militare rusești avariate expuse intr-o piața centrala din Kiev, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.„Permiteți-mi sa fiu clar: locul de drept al Ucrainei este in familia…