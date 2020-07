Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Metrorex, Gabriel Mocanu, a declarat vineri intr-o conferinta de presa ca le-a dat termen pana luni constructorii implicati in proiectul Magistralei de metrou Drumul Taberei sa puna la dispozitia Metrorex graficul pentru probele de punere in functiune cu calatori. "Intotdeauna dumneavoastra…

- Directorul Metrorex nu a putut preciza daca metroul din Drumul Taberei va funcționa in luna septembrie, dupa ce termenul anterior, 30 iunie, fusese amanat. El spune ca sunt o serie de condiții și teste care trebuie finalizate pentru punerea in funcțiune a metroului. Predecesorul sau, Mariana Miclauș,…

- Constructorii implicati in proiectul Magistralei de metrou Drumul Taberei au termen pana luni sa puna la dispozitia Metrorex graficul pentru probele de punere in functiune cu calatori, a afirmat, vineri, directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, intr-o conferinta de presa.

- ​DIICOT sustine ca l-a capturat pe cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României ● Avem nevoie de o piata a titlurilor de stat pentru populatie ● Guvernul amenința furnizorii cu o taxa pe profiturile suplimentare, daca aceștia nu ieftinesc gazele dupa liberalizare ● Ce raspunde ASF…

- Recent, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, le-a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), Gabriel Mocanu a indeplinit, pana la momentul numirii sale, functia de director al Directiei Infrastructura si Sisteme Informatice, avand o experienta de peste 25 de ani la Metrorex."Asa cum…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…

- Ultimul termen avansat de autoritați pentru punerea in funcțiune este ”la sfarșitul verii”. Incepute in anul 2012, lucrarile s-au oprit brusc un an mai tarziu, cand fondurile alocate acestui proiect de investiții au fost taiate. Citeste si Cea mai noua idee a lui Nicusor Dan pentru Bucuresti!…