Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș” de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara. Dmitri, fondatorul site-ului War Translated, a sesizat situația pe pagina sa de Twitter, spunand…

- Atitudinea lui Evgheni Prigojin, scrie Washington Post , arata ca influența lui crește la Moscova, pe fondul eșecurilor forțelor ruse in Ucraina. Evgheni Prigojin , magnatul rus care conduce grupul de mercenari Wagner, puternic implicat in invazia din Ucraina, i-a spus personal lui Putin ca generalii…

- Membrii UE au convenit asupra unor noi sanțiuni impotriva Iranului, acuzat ca ar fi furnizat drone folosite de armata rusa in Ucraina, a anunțat joi președinția ceha a Uniunii Europene. Moscova a denuntat joi „presiunea” exercitata asupra Teheranului de catre Washington si Bruxelles, relateaza AFP,…

- Președintele Romaniei condamna intr-un mesaj pe Twitter atacul cu rachete asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina. Șeful statului a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, in lupta impotriva agresiunii Kremlinului și a precizat ca uciderea oamenilor nevinovați trebuie sa inceteze.

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza ”periculoasa” si intr-un ”scenariu infricosator” deoarece Rusia inregistreaza esecuri in conflictul conventional si ameninta cu folosirea armelor nucleare,…

- De indata ce Rusia și-a revenit dupa evadarea din regiunea Harkov, a aparut un nou „caz”. De data aceasta, forțele de ocupație au fost nevoite sa fuga sub asaltul soldaților ucraineni din regiunea Donețk – din regiunea pe care Putin a declarat-o cinic „rusa” cu o zi inainte. Dupa aceea, a izbucnit un…

- Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformarii digitale, a susținut, intr-o postare pe canalul de Telegram, ca „armata IT” a spart site-ul grupulul paramilitar Wagner , folosit de Rusia pentru ofensiva din Ucraina, și a obținut toate datele personale ale mercenarilor, informeaza publicația Ukrainska…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…