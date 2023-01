​Șeful „Investigații Criminale” Brăila, inapt psihologic Verdicat final in cazul comisarului de poliție Marian Merlan (foto), ofițerul care conduce prin imputernicire Serviciul de Investigații Criminale – cea mai importanta structura din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. Ofițerul picase testarea psihologica care preceda concursul pentru ocuparea funcției, insa a fost nemulțumit de decizie și a formulat contestație. Astfel, Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne a respins contestația ca fiind „neintemeiata”. Șeful interimar al SIC a fost declarat „inapt psihologic”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

