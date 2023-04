Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Institutului Cercetare Aerospațiala INCAS, trimis in judecata de DNA. Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti, este acuzat de abuz in serviciu. Procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea in judecata, in…

- Procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Catalin Nae, la data faptei si in prezent director general, respectiv presedinte al consiliului de administratie al Institutului "Elie Carafoli" - INCAS Bucuresti, pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu, cu consecinte…

- Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” - INCAS Bucuresti, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu.

- Procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Catalin Nae, la data faptei si in prezent director general, respectiv presedinte al consiliului de administratie al Institutului "Elie Carafoli" - INCAS Bucuresti, pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu, cu consecinte…

- Directorul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ”Elie Carafoli” a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. El ar fi incheiat contracte cu firmele a patru oameni de afaceri, prejudiciind Institutul cu circa 5 milioane de euro, transmite DNA.Procurorii din cadrul…

- DNA l-a trimis in judecata pe Catalin Nae, directorul general al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațiala, pentru abuz in serviciu, acesta fiind acuzat ca ar fi provocat instituției un prejudiciu de 5 milioane de euro.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Nae Catalin, la data faptei si in prezent director general respectiv presedinte al consiliului…

- Euroins a anunțat astazi ca va da in judecata statul roman pentru ca ASF ar fi suspendat ilegal licența companiei. Daunele cerute in instanța sunt de 500 de milioane de euro. Președintele Eurohold, Assen Hristov, a precizat astazi, in cadrul unei conferințe, ca Euroins și-a achitat toate datoriile…