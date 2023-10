Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj (ISCTR), a fost reținut, miercuri dupa-masa, de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție Cluj (DNA). El a fost scos din sediul DNA Cluj cu catușe la maini. Alaturi de Durlea a fost scos din sediul DNA,…

- Seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) Cluj, Bogdan Stedan Durlea, a fost retinut de procurorii DNA Cluj pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul in care au avut loc perchezitii in mai multe judete. Totodata, a fost…

- Seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) Cluj, Bogdan Stedan Durlea, a fost retinut de procurorii DNA Cluj pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul in care au avut loc perchezitii in mai multe judete. Totodata, a fost…

- Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj (ISCTR), a fost reținut, miercuri dupa-masa, de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție Cluj (DNA). El a fost scos din sediul DNA Cluj cu catușe la maini. Alaturi de Durlea a fost scos din sediul DNA,…

- La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Salaj, efectueaza doua perchezitii domiciliare, in judetul Salaj, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si…

- La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Sibiu, pun in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in judetul Sibiu, intr o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare…

- La data de 7 august 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au efectuat 4 percheziții domiciliare la 4 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Astfel, procurorii…

- La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, au efectuat 19 perchezitii, in municipiul Calarasi si Bucuresti. La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…