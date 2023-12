Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au prezentat, miercuri, concluziile analizei desfașurate la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), in urma tragicului eveniment ce a avut loc la Pensiunea Ferma Dacilor, in a doua zi de Craciun.

- „In urma tragicului eveniment produs in data de 26 decembrie 2023, in localitatea Tohani , județul Prahova, suntem abilitați sa comunicam urmatoarele informații de interes public:Astazi, 27 decembrie 2023, la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in prezența inspectorului șef al…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, din cadrul Ministerul Afacerilor de Interne, a facut declarații duminica, la Digi24, spunand ca sunt 314.000 persoane fara curent electric in toata țara și sunt probleme cu oamenii care nu vor sa-și paraseasca mașinile blocate in zapada:…