- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…

- Cu cele 139 de persoane cu teste pozitive, astazi, 13 noiembrie, județul Neamț ajunge la o rata de infectare Covid de 2,75 cazuri la mia de locuitori. Cele mai multe cazuri noi confirmate sunt, ca de obicei, in municipiul Piatra-Neamț, care a atins astazi cea mai mare rata de infectare, de 6,46 la mie.…

- In cadrul celor 101 de controale efectuate pe parcursul zilei de ieri, 06.11.2020, au fost aplicate 88 sanctiuni contraventionale cu o valoare cumulata de 39.370 lei. La aceasta data, 416 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 71 internate la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere din interiorul cladirii afectate de incendiu a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.

- Doi batrani, sot si sotie, in varsta de 81, respectiv 80 ani, au fost raniti, miercuri, dupa ce in locuinta lor din municipiul resedinta s-a produs o explozie ca urmare a unei acumulari de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa,…