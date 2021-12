Șeful Hidroelectrica: „Trebuie să punem ceva în loc. Altfel ajungem în scenariul apocaliptic în care va trebui să stingem lumina” Romania ar putea ajunge in scenariul apocaliptic in care va trebui sa stingem lumina. Avertismentul ii aparține directorului Hidroelectrica, care spune ca acest lucru poate fi impiedicat prin construirea urgenta a unor centrale de producere a electricitații din surse nepoluante. “Targetul (de reducere a emisiilor pe care si l-a asumat Romania – n. r.) este, din pacate, unul extrem, extrem de urgent.Suntem in ceasul al treisprezecelea, nici macar nu mai suntem in ceasul al doisprezecelea in ceea ce priveste tranzitia spre un sector energetic mai verde. Vedem ca avem deficit de capacitati de energie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

