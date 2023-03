Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la ”Observatorul Militar” i-au adresat o intrebare liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, despre inițiativa senatorului roman, Diana Șoșoaca, cea care a propus, in Parlament, un proiect de lege prin care Romania sa anexeze teritorii din Ucraina. Prigojin a spus ca Rusia pastreaza relații…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat pe contul sau de Telegram un raspuns adresat publicației „Observatorul militar” din Federația Rusa, care i-a cerut sa comenteze știrea legata de proiectul de lege inițiat zilele trecute de senatoarea SOS Diana Șoșoaca, care cere „denunțarea…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, aliat al Rusiei, a facut pe Telegram, cu o harta in fața, o analiza militara cu marile mutari strategice pregatite de Ucraina pentru a reveni la granițele din 1991. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Evgheni Prigojin, fondatorul și șeful grupului de mercenari Wagner care lupta in Ucraina alaturi de trupele regulate ruse, a apreciat miercuri, in pofida introducerii unei noi legislatii represive in Federația Rusa, ca cetațenii rusi trebuie sa aiba dreptul de a-i critica pe responsabilii militari de…

- Plenul comun al celor doua Camere a adoptat, marti, Declaratia Parlamentului Romaniei la implinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declansarea razboiului de agresiune al Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, cu 285 de voturi pentru, 5 contra si 2 abtineri. Dezbaterile din plen s-au transformat in…

- O inregistrare video care pare sa arate executia cu un baros a unui mercenar rus care a dezertat din grupul Wagner in timp ce lupta in Ucraina a fost distribuita masiv, luni, pe retelele sociale. Fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, a lasat in cele din urma sa planeze indoiala si a refuzat sa spuna…

- Operațiunea speciala din Ucraina se va incheia inainte de sfarșitul anului, a declarat liderul cecen Ramzan Kadyrov intr-un interviu cu ministrul cecen pentru Politica Naționala, Relații Externe, Presa și Informație, Akhmed Dudayev, publicat pe canalul sau Telegram. „Operațiunea speciala se va termina…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat joi interdictia ca soldatii rusi sa poarte barba, alaturandu-se astfel sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, in cea mai recenta iesire a celor doi impotriva conducerii militare ruse supervizate de ministrul Serghei Soigu, relateaza Reuters. Intr-un interviu…