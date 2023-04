Grupul paramilitar rus Wagner a revendicat luni cucerirea primariei din Bahmut, oras in estul Ucrainei, afirmand ca aceasta preluare inseamna ca in prezent controleaza orasul "in sens legal", scrie AFP, citat de Agerpres.

"In sens legal, Bahmut a fost capturat. Inamicul este concentrat in zonele din vest", a declarat patronul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, pe canalul sau Telegram.

