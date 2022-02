Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe patronate din transporturi au cerut vineri adoptarea de urgența a unei hotarari pentru plafonarea tarifelor RCA, așa cum s-a mai intamplat in 2017, in caz contrar aceștia amenințand cu proteste in toata țara. Tot vineri, o alta federație din transporturi a reclamat creșterea mare a prețurilor…

- Deputatul AUR Silviu-Titus Paunescu cere premierului Nicolae Ciuca sa susțina activ plafonarea prețurilor la alimentele de baza și combustibili. «Locuitorii județului Ialomița au nevoie de protecție sociala in fața valului de scumpiri care afecteaza Romania. Susțin plafonarea prețurilor pentru alimentele…

- Discuțiile din mediul politic cu privire la proiectul privind plafonarea prețurilor la alimentele de baza din Romania au starnit furia industriei alimentare, in vreme ce economiștii atrag atenția ca ”inghețarea” prețurilor ar putea lasa rafturile...

- La fel ca in cazul scenariului privind renegocierea PNRR pentru modificarea procentului din PIB alocat pensiilor, Florin Citu le-a reproșat partenerilor de la PSD ca arunca in spațiul public tot felul de teme, inainte de a le discuta in Coaliție, pentru a vedea daca sunt eficiente și sustenabile."O…

- Plafonarea preturilor alimentelor ar periclita aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si ar stimula specula și economia subterana, susțin reprezentanții Federatiei Romalimenta. Nu in ultimul rand, sunt puse in pericol mii de locuri de munca, “Adoptarea plafonarii va avea ca efect imediat periclitarea…

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca plafonarea preturilor va duce imediat la penurie, mentionand ca niciun producator nu va dori sa mai investeasca intr-o industrie in care preturile sunt plafonate, iar Romania nu merge in aceasta directie. „Daca noi credem ca exista vreo minte luminata,…

- Dupa ce au susținut proiectul „TVA zero la alimente”, guvernanții recunosc, acum, ca o astfel de masura nu ar avea niciun efect și se reorienteaza spre plafonare. In timp ce autoritațile noastre analizeaza situația, ații, insa, implementeaza deja masurile. Astfel, Polonia a anunțat ca aplica de la 1…

- Ccontre intre liberali și social-democrați pe tema masurilor pentru plafonarea prețurilor. PSD cere masuri urgente, incepand din februarie, in timp ce premierul Nicolae Ciuca e de acord ca facilitațile sa se aplice de la 1 aprilie. Liderii Coaliției au hotarat sa se intalneasca luni, 17 ianuarie, intr-o…