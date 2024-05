Stiri pe aceeasi tema

- Barbatu l suspectat de omorul Anei-Maria Guja, tanara insarcinata din Orhei, a fost pus sub invinuirea de omor cu circumstanțe agravante. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de catre Violina Moraru, consultanta a Procurorului General, responsabila de comunicare cu mass-media.

- Urmau sa devina parinti si erau fericiti, dar toata bucuria lor s-a sfarsit intr-o clipa, in aer, intr-un zbor Ryanair din Torino. Giuseppe Stilo și soția sa, Federica Marrella, erau așezați la poluri opuse ale avionului, Giuseppe in fața și Federica in spate, din cauza alocarii aleatoare a locurilor…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intorc la Pro TV și vor fi jurații celui de-al 9-lea sezon Master Chef, emisiunea unde au debutat in urma cu 12 ani. Cum au reacționat cele mai importante nume din cadrul postului de televiziune, aflați in randurile urmatoare. Reacția Andreei…

- Ești insarcinata și vrei sa divorțezi? Nu poți face acest lucru, daca traiești in unul dintre aceste state. Legea impune judecatorilor ca „orice aranjament pentru custodia și intreținerea copiilor” sa faca parte din acordul de divorț. Ce se intampla in Romania in astfel de situații. Ești insarcinata…

- Vestitul restaurant ”Doi Cocoși”, din București, unde, vreme de 50 de ani, au petrecut celebritațile din Romania, inclusiv nume grele din politica, va fi demolat. Pe terenul deținut de Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, va fi construit un complex de blocuri de lux. La aflarea veștii ca localul, in…

- In urma unei investigații indelungate și a unui raport detaliat emis de Institutul de Medicina Legala, au ieșit la iveala detalii șocante in cazul morții Alexandrei Ivanov, o tanara de 25 de ani insarcinata in 3 luni, care a pierit la Spitalul din Botoșani. Raportul susține ca femeia ar fi putut fi…

- CONDOLEANȚE… Incetarea din viața a cunoscutului profesorul de Matematica de la Vetrișoaia, Ioan Chirvasuța, a facut ca o mulțime de oameni, prieteni, consateni, foști elevi și foști colegi de catedra, sa reacționeze public cu mesaje pline de emoție și regret. Profesorul Chirvasuța a fost unul dintre…