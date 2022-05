Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…

- Consolidarea echilibrata, pe termen lung, a posturii de aparare și descurajare a NATO pe intregul Flanc Estic, ca reacție la agresiunea Rusiei, trebuie accelerata, a spus Klaus Iohannis in cadrul declarațiilor de presa comune susținute alaturi de premierul belgian, Alexander De Croo. „Aceasta vizita…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat, miercuri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. „Liderii NATO vor decide la summitul lor maine (joi) sa consolideze…

- Președintele Romaniei a cerut, in cadrul reuniunii de urgența a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, accelerarea procesului de creare a Grupului de Lupta al NATO in Romania, ca masura de a consolida suplimentar postura de descurajare și aparare a NATO in regiune. Conform unui comunicat…

