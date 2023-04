Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ajuns ținta ironiilor lui Razvan Burleanu. Președintele Federației Romane de Fotbal a decis sa-i blocheze numarul de telefon, dupa ce patronul FCSB a inceput sa-l sune la finalul meciului cu Rapid. Conducatorul FRF este convins ca omul de afaceri nu va renunța la clubul de fotbal, așa…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele FRF, s-a pronunțat pe seama deciziilor controversate de arbitraj din Rapid - FCSB, meci caștigat de giuleșteni cu 1-0. Șeful de la Casa Fotbalului i-a amintit lui Gigi Becali doua meciuri in care fotbaliștii roș-albaștri au scapat ușor dupa intrari violente.…

- Gigi Becali a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca se retrage din fotbal, subliniind ca a luat decizia dupa meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, in Superliga, in urma caruia a acuzat arbitrajul lui Horatiu Fesnic. "Am tinut sa va anunt pe toti, ca ma tin de cuvant de data asta, asa…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat luni, 24 aprilie, intr-o conferinta de presa ca vrea sa se retraga din fotbal, dupa meciul pierdut de FCSB cu Rapid, scor 0-1, in urma caruia a acuzat arbitrajul lui Horatiu Fesnic. „Daca da cineva 25 de milioane de euro, maine dau echipa”, a susținut Becali.„Am…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a criticat vehement arbitrajul dupa infrangerea cu Rapid, 0-1. In semn de protest, susține ca i-a scris cateva mesaje președintelui FRF, Razvan Burleanu, și ca nu-i va mai permite lui Valeriu Argaseala, președintele clubului, sa participe la ședințele de Comitet…

Dezvaluirea care il pune la pamant pe Gigi Becali! Seful celor de la FCSB a fost atacat fara mila de catre un rival. Vezi AICI cum a castigat latifundiarul din Pipera o suma uriasa...

Acuzatii grave la adresa lui Gigi Becali! Seful celor de la FCSB, implicat intr-un nou scandal. S-a decis sa spuna totul

- Managerul FCSB, Mihai Stoica, e ținta ironiilor din partea oamenilor din fotbal dupa ce a ramas fara reacție cand Gigi Becali a spus ca este un „caine”, nu un „leu” ca el. Dupa ce Leonard Strizu l-a atacat pe Meme Stoica, Gigi Becali a sarit in apararea managerului general de la FCSB și a transmis…