- Șeful Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) a afirmat duminica, 15 octombrie, ca armata va intra in curand in Fașia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas, scrie The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregatește, acționeaza,…

- Seful fortelor de aparare israeliene spune ca armata va intra in Gaza pentru a face 'ceva mare, important' 'Atacati Hamas 'peste tot'!'Seful Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) spune ca armata va intra in curand in Fasia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas si i-a indemnat pe soldati…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Armata israeliana se pregateste de ”manevre terestre” in Fasia Gaza, dar nimic ”nu a fost inca decis”, a declarat joi, 12 octombrie, un purtator de cuvant militar, in cea de a sasea zi a razboiului declansat de atacurile fara precedent ale Hamas asupra Israelului, relateaza Agerpres . ”Ne pregatim pentru…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…

- „Capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas au fost distruse, au anunțat Forțele de Aparare israeliene (IDF), care au publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, imagini din timpul loviturilor, relateaza The Times of Israel și CNN.Potrivit armatei israeliene, gruparea terorista avea o rețea de camere de…

- Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) precizeaza, la o zi dupa ce Hamas a amenințat ca va incepe sa ucida ostaticii din Gaza daca Israelul va ataca fara avertisment, ca acest lucru „nu va face ca situația sa se imbunatațeasca”, relateaza CNN.Pana la 150 de oameni sunt ținuți ostatici de militanții Hamas…

- Organizatia militanta siita Hezbollah a anuntat ca a tras rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, in ziua urmatoare ofensivei la scara larga lansate de Hamas impotriva Israelului din Fasia Gaza, informeaza duminica DPA si France Presse.