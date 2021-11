Stiri pe aceeasi tema

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Riscul izbucnirii accidentale a unui razboi intre Rusia și Occident este mai mare acum decat in orice moment din timpul Razboiului Rece, a spus șeful statului major al armatei britanice, generalul Nick Carter, citat de CNN.

- Un conflict intre Occident și Rusia este extrem de aproape, pentru prima data de la incheierea Razboiului rece. Este declarația generalului Nick Carter, șeful forțelor armate britanice, in contextul in care multe dintre tradiționalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile.

- Exista un risc mai mare decat oricand ca un razboi accidental sa izbucneasca intre Occident și Rusia, dupa Razboiul Rece, in condițiile in care multe dintre instrumentele diplomatice tradiționale nu mai sunt disponibile, a spus cel mai inalt militar al Marii Britanii. Generalul Nick Carter, șeful Statului…

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- La un an de la otravirea lui Navalnii cu Novichok, vineri, 20 august, Cancelarul german Angela Merkel a avut ultima discutie cu presedintele Vladimir Putin din pozitie oficiala, cu nici o luna inainte de parasirea functiei de Cancelar, dupa 16 ani. Intalnirea contondenta, timp de 3 ore, a cuprins toate…

- Lumea trebuie sa le dea talibanilor un ragaz sa formeze un nou guvern in Afganistan si ar putea descoperi astfel ca ei au devenit mai rezonabili, a declarat miercuri la postul BBC seful statului major al armatei britanice, generalul Nick Carter. ''Trebuie sa avem rabdare, sa ne pastram cumpatul…

- Lumea trebuie sa le dea talibanilor un ragaz sa formeze un nou guvern in Afganistan si ar putea descoperi astfel ca ei au devenit mai rezonabili, a declarat miercuri la postul BBC seful statului major al armatei britanice, generalul Nick Carter. ''Trebuie sa avem rabdare, sa ne…