Șeful Ferrari confirmă: SUV-ul Purosangue va avea motor V12 Ferrari se pregatește sa lanseze, in acest an, primul sau SUV din istorie. Acesta se numește Purosangue, iar constructorul italian ne-a oferit, de-a lungul anului, cateva imagini și clipuri sugestive cu noul model. Deși o data de lansare oficiala nu a fost confirmata, Ferrari spune ca noul Purosangue ar urma sa fie dezvaluit in urmatoarele luni. Pana atunci, cel mai mare semn de intrebare a fost in privința propulsorului. Inca de la... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kiara Firan a vorbit in exclusivitate la Xtra Night Show despre pasiunea ei pentru motor și despre planurile de viitor pe care iși dorește sa le puna cat de curand in practica. Iata ce a declarat și care a fost cel mai mic elev cu care a lucrat pentru motor!

- Balogh Samarghițan Florian anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal care creeaza cadrul pentru "PUZ – Introducere in intravilan, stabilire reglementari urbanistice pentru construire reprezentanța auto pentru vehicule…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia. In data de 07.04.2022, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, in baza unor informatii existente…

- Anul acesta, divizia AMG implinește 55 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, Mercedes-Benz a pregatit doua modele speciale produse in serie limitata. Primul dintre acestea este noul AMG G63 Edition 55, iar al doilea este un monstru pentru circuit. Mai exact, este vorba despre noul Mercedes-AMG GT…

- Au fost bombardamente in Luțk și Dnipro, au fost lovite o gradinița, o fabrica și locuințe. FOTO: Twitter NEXTA Forțele ruse au bombardat institutul din Harkov, unde exista un reactor nuclear experimental. Inspectoratul de stat pentru reglementare nucleara al Ucrainei a anunțat ca sunt distruse exteriorul…

- BMW va rechema 1,03 milioane de vehicule la nivel mondial, din care 917.106 vehicule de pe piata din Statele Unite, din cauza posibilului risc de incendiu la motor, a declarat miercuri producatorul de automobile german,a treia astfel de masura luata din acest motiv din 2017, transmite Reuters. Cea mai…

- La finalul anului 2020, Morgan a lansat ediția limitata 3 Wheeler P101 care anunța ieșirea din producție a modelului cu trei roți. Acum, constructorul britanic a publicat primele imagini și informații despre inlocuitorul lui 3 Wheeler. Numele sau este Super 3. Noul Morgan Super 3 are o structura de…

- Pana acum, producatorul roman de automobile Dacia a aratat conceptul viitorului model Bigster doar in fotografii oficiale, in urma cu patru zile, un prototip al SUV-ului romanesc a fost surprins complet necamuflat pe o strada din regiunea Holesovice, la nord de Praga, potrivit publicației Europe-cities.…