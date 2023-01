Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv miercuri pe soferita care a ucis o fetița de 6 ani și o tanara de 20 de ani, in februarie 2021. Ea a primit 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Accidentul a avut loc pe strada Andonache, iar tragedia provocata familiilor victimelor a creat mare…

- Avand in vedere interesul manifestat de mass media și pentru corecta informare a opiniei publice, Secția pentru judecatori in materie disciplinara aduce la cunoștința ca in ședința de astazi a hotarat excluderea din magistratura a doamnelor judecator PANIOGLU DANIELA și GULUȚANU ALINA - NADIA, din cadrul…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea…

- O bona din județul Suceava a furat peste 35.000 de euro de la familia care a angajat-o. Acum, femeia va trebui sa suporte consecințele și sa stea 3 in inchisoare. Insa, sentința data de Judecatoria din Suceava a fost atacata prin apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Suceava, unde este așteptata…

- Mama lui Leo de la Strehaia a ieșit din inchisoare in lacrimi! „Patroana” – cum i se spune in familie, a fost așteptata de rude cu flori la poarta penitenciarului de maxima siguranta din Craiova. Leo de la Strehaia și mama sa, Maria Mihai, au fost condamnați pentru evaziune fiscala, anul trecut. Leo…

- Medicul Mircea Beuran a scapat bazma curata din dosarul in care era acuzat ca a primit mita 10.000 de euro de la un coleg in schimbul numirii intr-un post de asistent universitar la UMF „Carol Davila”. Potrivit deciziei instantei, Mircea Beuran a fost achitat in baza art.16 lit.a din Codul de procedura…

- Consiliul Concurenței a anunțat, joi, ca a finalizat inspecțiile inopinate efectuate la cele 10 banci participante la stabilirea ratelor de referința ROBID/ROBOR, iar acestea sunt analizate in prezent de specialiștii autoritații romane de reglementare a acestui domeniu. Consiliul Concurenței a detaliat…

- ”Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate efectuate la cele 10 banci participante la stabilirea ratelor de referinta ROBID/ROBOR. Inspectiile s-au derulat in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri intre cele 10 banci pentru fixarea ratei dobanzii ROBOR, la un nivel cat mai ridicat,…