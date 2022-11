Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va transmite ca Statele Unite nu doresc un conflict cu China, in timpul primei intrevederii pe care o are luni cu Xi Jinping in marja reuniunii G20 din Indonezia, dar va sublinia angajamentul SUA pentru menținerea pacii și stabilitații in stramtoarea Taiwan, potrivit unor inalți oficiali de…

- Fostul președinte american, Donald Trump, a dat in judecata comisia care investigheaza incidentele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, intr-o incercare de a bloca citarea sa pentru a depune marturie sau pentru a prezenta documente, relateaza CNN . Prin acțiunea care a fost depusa la un tribunal din…

- TikTok respinge acuzațiile dintr-un raport potrivit caruia o echipa cu sediul in China de la compania mama ByteDance a planuit sa foloseasca aplicația pentru a urmari locurile in care se afla cetațenii americani. Gigantul rețelelor de socializare a anunțat pe Twitter ca nu a fost niciodata folosit…

- Departamentul de Justiție al SUA cere parlamentarilor americani sa permita confiscarea activelor rusești in favoarea Ucrainei, se precizeaza in textul publicat marti al discursului introductiv al lui Andrew Adams, șeful grupului de lucru al Departamentului de Justiție privind identificarea și sechestrarea…

- Facebook a spionat mesajele și datele private ale utilizatorilor americani și i-a raportat la FBI daca exprimau sentimente antiguvernamentale sau impotriva autoritaților – sau daca puneau sub semnul intrebarii alegerile din 2020, fraudate, acuza Donald Trump, potrivit unor surse din cadrul Departamentului…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul chinez Xi Jinping se intalnesc joi in marja summitului Organizației de Cooperare Shanghai care are loc in Kazahstan. Kremlinul a confirmat intalnirea și a precizat ca cei doi vor prezenta „o alternativa” la Occident, relateaza BBC . Xi iși incepe calatoria…

- Dar detaliile despre cate dintre acele inregistrari vor fi predate sde firma de contabilitate Mazars SUA nu au fost incluse intr-o declaratie a comitetului care a anuntat acordul joi. Acordul nu acopera un proces separat, care implica Comitetul pentru cai si mijloace ale Camerei, care solicita declaratiile…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat sambata ca a detectat 21 de avioane si cinci nave chineze actionand in jurul Taiwanului, in contextul in care China isi continua exercitiile militare in apropierea insulei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ministerul citat a mentionat ca niciun avion chinez…