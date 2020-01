Premierul Ludovic Orban a decis constituirea grupului de lucru interministerial in domeniul antidoping. Potrivit deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, grupul de lucru este format din reprezentanti la nivel de secretar de stat din Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala Anti-Doping si va fi coordonat de catre reprezentantul MTS. Unul dintre obiectivele principale ale grupului este acela referitor la monitorizarea verificarii de catre institutiile publice abilitate a modului in care toate structurile sportive nationale respecta obligatiile prevazute…