- Razboi in Ucraina, ziua 274. Ultimele bombardamente ale Rusiei in orasele din Ucraina au bagat orase intregi in frig si intuneric. Presedintele Volodimir Zelenski a cerut ONU sa pedepseasca Rusia.

- Centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie a fost miercuri deconectata din nou de la alimentarea externa cu energie electrica și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza CNN și Al Jazeera. Echipa de experți ai AIEA prezenta…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a ramas joi in totalitate fara curent, dupa ce bombardamentele rusesti de miercuri au avariat singurele doua linii electrice de inalta tensiune care conecteaza centrala la reteaua electrica a Ucrainei,

- Atacuri rusești au fost raportate, joi, in mai multe zone din Ucraina, bombardamentele puternice in numeroase regiuni deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, relateaza Reuters. Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei…

- Volodimir Zelenski spune ca Rusia a transformat rețeaua electrica a Ucrainei intr-un „camp de lupta”, dupa recentele atacuri ale invadatorilor asupra infrastructurii energetice a țarii. De mai multe zile, rușii folosesc drone iraniene și rachete pentru a distruge infrastructura energetica a țarii și…

- ”Acum, doar profesionalismul angajatilor ucraineni de la centrala nucleara ofera siguranta impotriva unui posibil accident nuclear”, a scris Haluscenko intr-o postare pe Facebook. Afirmatiile lui Haluscenko nu pot fi verificate din surse independente. Bombardamentele intense care au avut loc in apropierea…

- Potrivit sursei citate, NATO ar fi transmis catre toate țarile membre și partenere o evaluare a serviciilor de informații conform careia Putin ar intenționa sa demonstreze, printr-un test nuclear la granițele Ucrainei, posibil in Marea Neagra, ca este decis sa foloseasca arme de distrugere in masa.Un…

- ”Incepand cu 26 august 2022, la ora 9.00, toate unitatile electrice ale centralei nucleare Zaporojie sunt deconectate de la reteaua electrica”, se precizeaza in comunicat. Nevoile energetice ale instalatiei nucleare erau asigurate printr-o linie reparata din sistemul energetic al Ucrainei, mai subliniaza…