Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat luni ca relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana trec printr-o "criza de incredere fara precedent" si a pledat pentru un dialog direct si pe picior de egalitate cu cele 27 de state membre, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. "Situatia…

- Vladimir Putin isi afiseaza sustinerea fata de Aleksandr Lukasenko, in urma unor critici occidentale dure si unor masuri adoptate de Uniunea Europeana (UE) impotriva Minskului, dupa deturnarea unuiavion de linie cu scopul arestarii unui opozant al liderului belarus care se afla la bord. Putin abia il…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut marti ''incetarea imediata a tuturor violentelor si punerea in practica a unei incetari a focului'' intre Israel si palestinieni, dupa o reuniune de urgenta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Obiectivul…

- Ministrul de externe al Portugaliei, Augusto Santos Silva, a declarat ca ar dori ca presedintia portugheza a Consiliului Uniunii Europene sa fie tinuta minte ca ''una care a reechilibrat relatia cu Asia'', a relatat joi euractiv.com. Presedintia portugheza a Consiliului UE (care se incheie…

- Incercarile care se intreprind de Statele Unite și de Uniunea Europeana de a introduce totalitarism in afacerile mondiale sunt inadmisibile, a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, in discursul sau rostit la o reuniune online a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza RBK.…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o 'perioada dificila' in relatia cu Rusia, care pare sa fi ales 'in mod deliberat' sa creasca tensiunile cu Occidentul, a avertizat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in Parlamentul European, transmite AFP. 'Cred ca trebuie…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea…

- Deși considera China drept un „rival sistemic”, Uniunea Europeana se confrunta cu o dependența inradacinata de medicamente din țarile asiatice unde producția este mai ieftina, arata o analiza realizata de Politico . Comerțul cu produse medicale este un caștig atat pentru producatorii chinezi, care beneficiaza…