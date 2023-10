Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a anuntat ca a mers in Israel marti, afirmand ca este primul responsabil politic strain care a facut acest lucru dupa atacul Hamas asupra Israelului, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Am vrut ca aceasta vizita sa confirme ca Republica Ceha sprijina pe deplin…

- Uniunea Europeana si Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au pledat marti, intr-o reuniune a ministrilor lor de externe in capitala Omanului, Muscat, pentru 'un sprijin financiar durabil' in favoarea palestinienilor, transmite AFP.UE si CCG 'au subliniat importanta unui sprijin financiar durabil…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, i-a invitat pe miniștrii de Externe ai Israelului și Palestinei sa participe la o reuniune de urgența a Consiliului UE in Oman. El a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X. "L-am invitat pe ministrul israelian de externe Eli Cohen sa se alature reuniunii…

- Asediul total asupra Fasiei Gaza, anuntat luni de ministrul israelian al Apararii, contravine dreptului international umanitar, a transmis marti ONU, potrivit AFP si DPA. „Impunerea de asedii care pun in pericol viata civililor prin privarea lor de bunuri esentiale pentru supravietuire este interzisa…

- Comisia Europeana a anunțat ca lanseaza „o reexaminare urgenta a asistenței acordate de Uniunea Europeana Palestinei”, in condițiile in care, cu cateva ore mai devreme, unul dintre comisarii sai, Oliver Varhelyi, a anunțat suspendarea tuturor plaților prevazute in cadrul acestui ajutor pentru dezvoltare.…

- Uniunea Europeana a suspendat toate platile ajutorului sau pentru dezvoltare catre palestinieni si a decis sa isi reevalueze toate programele in derulare, a anuntat luni comisarul european Oliver Varhelyi, potrivit AFP. „Toate platile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…