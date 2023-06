Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a dezmintit vineri orice acord cu Iranul in domeniul nuclear, dand asigurari ca informatiile de presa potrivit carora un acord este pe punctual de a fi incheiat sunt "inexacte".

- Un acord de pace intre Armenia si Azerbaidjan asupra regiunii disputate Nagorno-Karabah este "la vedere", a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, salutand "progrese tangibile" in discutiile purtate la Washington, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat ca generalii rivali in conflictul din Sudan au convenit asupra unei incetari a focului pentru 72 de ore la nivel national in incercarea de a pune capat violentei.

- Fostul premier israelian Ehud Barak a recunoscut ca Israelul are arme și focoase nucleare, starnind ingrijorari in randul țarilor occidentale. „ Ne pare ciudat, dar in conversațiile dintre israelieni și diplomații occidentali apar ingrijorari profunde cu privire la posibilitatea ca, daca o lovitura…

- Joi, 23 martie, șeful diplomației americane Antony Blinken nu a exclus eventuale negocieri asupra granitelor Ucrainei, reiterand in acelasi timp ca va fi la latitudinea ucrainenilor sa decida in aceasta privinta, informeaza AFP și Agerpres . Vorbind in fata unei comisii a Congresului american, acesta…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a deschis ușa unor posibile negocieri privind frontierele Ucrainei, reiterind totodata ca decizia aparține ucrainenilor. El a reafirmat ca orice posibila pace cu Rusia va trebui sa fie „echitabila și durabila”, adica una care sa respecte independența și integritatea…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a luat nota miercuri de declaratiile premierului israelian Benjamin Netanyahu conform carora Israelul nu are nicio intentie sa reconstruiasca asezarile distruse din Cisiordania dupa un vot in Knesset, aspru criticat la Washington si in alte capitale, transm

