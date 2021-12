Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe calea ferata Oravita-Anina, supranumita si „Semmeringul Banatean”, va fi inchisa in timpul saptamanii. Masura va intra in vigoare de duminica, 12 decembrie, si pana in primavara anului viitor, odata cu noul mers al trenurilor. Seful statiei CFR Oravita, Remus Cherla, a spus la Radio Timișoara…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a comentat introducerea certificatului verde la intrarea in biserici. „Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afara. Statul are datoria sa ne uneasca, nu sa ne dezbine.Cel care conduce Biserica este Mantuitorul Isus Hristos. Acesta este un abuz, o imixtiune in treburile…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , le-a cerut joi guvernanților sa nu introduca obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe: – „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in colaborare…

- Șocul pandemiei a schimbat opțiunile romanilor, releva Barometrul Securitații Naționale. Cele mai recente rezultate ale sondajului au fost publicate acum doua zile. Barometrul Securitații Naționale plaseaza Armata pe primul loc in topul increderii romanilor. Instituția militara este pe primul loc iar…

- In cadrul unei emisiuni, ISP Teodosie a indemnat credinciosii sa nu se vaccineze. La randul sau, ierarhul Tomisului nu este vaccinat, pe motiv ca are anumite alergii. Italia a devenit prima tara din Europa care a implementat obligativitatea certificatului verde pentru angajatii din sectorul public,…

- Vasile Banescu (sursa foto: basilica.ro) Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a reacționat dur dupa ce IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a cerut mobilizarea credincioșilor impotriva utilizarii certificatului verde. ”Trebuie distins in mod clar intre problema certificatului…

- In urma scandalului in care Biserica Ortodoxa a fost atacata de catre deputata USR Simina Tulbure, din Satu Mare, Mircea Govor, președinte PSD Satu Mare, reacționeaza ferm și sare in apararea Bisericii in fața ofensivei neomarxiste. “Acum, in aceste zile cand spitalele sunt pline, secțiile…

- Duminica, 26 septembrie, va face parte din soborul de arhierei care vor oficia slujba de tarnosire a bisericii "Sfantul Ioan Evanghelistul si Sfintele Mironosite" din cadrul manastirii Pantocrator comuna Draganesti Vlasca, judetul Teleorman Programul IPS Teodosie in zilele de 24 26 septembrieeste urmatorul:Vineri,…