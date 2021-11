Șeful DGIA, încolțit de DIICOT! ”SRI preia DGIA! Hapau, executat” titram ”lovitura” din 23 noiembrie. Iar planul strategic de ”curațire” a sistemului de ”cumetrii” care au transformat serviciile secrete romanești pe care le conduc deja de prea multa vreme in niște afaceri pe persoana fizica se afla in grafic. Astfel ca, daca s-a putut la Serviciul de Informații Externe, unde […] The post Șeful DGIA, incolțit de DIICOT! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

