Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria vor pune in aplicare propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, au declarat vineri cele doua guverne, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu extinda masura care autoriza aceasta interdictie in cazul celor cinci vecini ai Ucrainei din UE, relateaza Reuters.Restrictiile…

- Ungaria a declarat miercuri ca o creștere brusca a taxelor de tranzit pentru petrol din partea Ucrainei a contribuit la o creștere a prețurilor la combustibili. A adaugat 0,5% la inflație și a incetinit retragerea celei mai mari rate naționale de creștere a prețurilor din Uniunea Europeana, potrivit…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a urcat cu 0,5% inflatia din tara, dand peste cap previziunile de scadere, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere…

- Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, a afirmat ca Occidentul ar trebui sa ofere Rusiei garanții de securitate și sa impiedice Ucraina sa adere la NATO. Afirmațiile acestuia ar putea sa deterioreze și mai mult relațiile deja dificile ale Kievului cu Budapesta.

- Ungaria vrea ca interdictia UE privind vanzarile interne de cereale ucrainene sa fie extinsa in cele cinci state membre ale UE care se invecineaza cu Ucraina, dupa ce masura actuala se incheie la 15 septembrie, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban intr-un briefing de presa, relateaza…

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale UE legate de datorie, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…