- Philip Morris International (PMI) anunța ca, in urma Adunarii Generale a Acționarilor care a avut loc in 5 mai, Jacek Olczak a fost numit in funcția de Chief Executive Officer. Jacek Olczak – pana de curand Chief Operating Officer in cadrul companiei – a fost ales și membru al Consiliului de Administrație.…

- Demisia lui Constantin Șerban a venit a doua zi dupa ce ministrul Educației și-a declarat “ferma convingere ca profesorul de invațamant primar din Iași, acuzat de fapte de abuz verbal și emoțional fața de elevii de clasa a II-a, iși va da demisia. Nu tolerez nicio atitudine de abuz fizic sau emoțional…

- Cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care ar fi santajat niște jurnalisti, fostul sef al societatii de Piete din Timisoara ar putea fi acuzat si de santajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost inregistrat spunandu-i femeii ca „o sa apara in ziar ca este o curva”, noteaza Ralitatea Plus.…

- Directorul general Metrorex, Gabriel Mocanu, a solicitat Consiliului de Administratie incetarea contractului de mandat. Decizia sa vine in contextul scandalului privind nivelul salariilor de la metrou. Gabriel Mocanu este director Metrorex din iulie 2020, dupa ce predecesoarea sa, Mariana Miclaus, și-a…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, in urma disensiunilor cu ministrul Catalin Drula, a informat clubferoviar.ro . ”Da, discutam aceste aspecte chiar acum, in cadrul Consiliului de Administrație”, a declarat Gabriel Mocanu pentru Libertatea, vineri dimineața. In…

- Ioan Nasleu, bugetarul de lux din Timișoara pus in funcție de ex-primarul Nicolae Robu, care a scandalizat presa locala prin chefurile cu interlopi, vacanțele exotice și injuriile la adresa adversarilor a fost demis din funcție. De data asta pensiile speciale vor fi ELIMINATE. NU s-a gasit nimic…

- Aflat la un pas de a fi debarcat de la conducerea societații Piețe S.A., directorul Ionuț Nasleu a anunțat ca va cere Consiliului de Administrație sa il demita chiar de maine, dar a subliniat ca nu a luat niciodata mita și nu a adus prejudicii societații pe care o conduce. Despre acuzatorul sau, Dominic…

- In plina stare de urgența, provocata de pandemia de coronavirus, cand Poliția și Armata erau in strada pentru a impune restricțiile de circulație, directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis mașina de la societatea municipalitații, cu doi angajați, de la Timișoara la București pentru a o transporta…