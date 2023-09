Stiri pe aceeasi tema

- R.N.P. ndash; ROMSILVA ndash; DIRECTIA SILVICA CONSTANTA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "REORGANIZARE COMPLEX DE VANATOARE NEGRU VODA", amplasat in judetul Constanta, comuna Negru Voda, trupul de padure Negru Voda, in U.P. II…

- Patronul azilului din Mureș este var primar cu fostul director al Agenției pentru Inspecție Sociala Mureș, instituția care ar fi trebuit sa controleze caminul respectiv și sa ridice avizul de funcționare. De asemenea, acesta ar pune pe picioare o afacere de milioane de euro.

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri, in valoare de circa 12 milioane de lei, saptamana trecuta in baza delegațiilor Direcției generale urmarire penala a CNA și Procuraturii Anticorupție. Printre acestea se numara 20 de mijloace de transport, 2 conturi in…

- Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a declarat ca Procuratura a tergiversat investigarea fraudei bancare, „intr-o oarecare masura, din cauza imperfecțiunii codului de procedura penala, care permite aminarea, aparent nemotivata, diferitor…

- Șeful USAID (Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaționala), Samantha Power, a promis marți (18 iulie) o noua finanțare de 250 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fermierii ucraineni care se confrunta cu transporturile blocate de cereale din Marea Neagra, potrivit Reuters. Moscova s-a retras luni…

- Dupa trei luni de arest preventiv și doua de arest la domiciliu, unul din inculpații din dosarul fraudei cu carduri in valoare de aproape 500... The post Control judiciar pentru Adrian Stan zis Topa in dosarul fraudei cu carduri bancare in valoare de aproape 500.000 de lei appeared first on Special…

- Conducerea Primariei Comunei Panet anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea rețelei de canalizare in satul Santioana de Mureș, comuna Panet, județul Mures", propus a fi amplasat in comuna Panet, satul Santioana de Mureș. "Informațiile…