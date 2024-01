Șeful clanului Sportivilor, dus la audieri Șeful Clanului Sportivilor zis și Bebino a fost dus la audieri, miercuri, in urma unor percheziții facute de DIICOT in București și Calarași. Interlopul este vizat de un dosar de trafic de cocaina. Informația vine la scurt timp dupa ce DIICOT a anunțat ca face șase percheziții domiciliare in București și Calarași, intr-un dosar privind traficul cu droguri de mare risc. Bebino a intrat in atenția publica, dupa ce la inceputul anului 2020, a ajuns la spital dupa ce a fost taiat cu o sabie, intr-o confruntare intre clanuri. De-a lungul timpului, șeful clanului Sportivilor a fos reprezentat in instanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

