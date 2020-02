Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, astazi, pe Facebook, ca au fost reluate procedurile cu scopul realizarii institutului oncologic din Timișoara, un proiect despre care se vorbește de ani intregi. Astfel, potrivit lui Calin Dobra, Direcția de Sanatate Publica Timiș a lansat…

- Calin Dobra presedintele Consiliului Judetean Timis a a anuntat ca institutia pe care o conduce are prevazuti bani pentru largirea drumului județean Timișoara(DN69) – Sanandrei. „Vin cu vești excelente legate de largirea la patru benzi a sectorului de drum județean Timișoara(DN69) – Sanandrei, tronson…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, pesedistul Calin Dobra, l-a ”ințepat”, aseara, pe Facebook , pe liberalul Nicolae Robu, dupa ce primarul s-a laudat ca a inceput proiectul pentru viitor stadion de 30.000 de locuri. ”Proiectul, prin care incepem construcția noului stadion din Timișoara, a fost…

- Autoritatile judetene au fost din nou surprinse de ninsoare. In timp ce la Lugoj au cazut doar cativa fulgi, la marginea orasului stratul de zapada depus a depasit cativa centimetri. Din nefericire, administratorii drumurilor au tinut din nou sa isi demonstreze incompetenta. In ciuda faptului ca de…

- Dupa reabilitare, strada Grigore Alexandrescu, care face legatura dintre Calea Torontalului si Calea Aradului va avea patru benzi de circulatie, un sens giratoriu, piste de biciclete si trotuare. Primaria Timisoara cauta constructor pentru investitie, suma alocata fiind de peste sase milioane de lei.…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost marți la Spitalul din Deta, unde s-a achiziționat, prin schema de minimis, cu bani de la Consiliul Județean Timiș, un sterilizator, un monitor de funcții vitale și un analizator de sange. „250.000 de lei am asigurat și pentru…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, nu crede ca municipalitatea are vreo șansa sa se digitalizeze in proporție de 100% in relația cu cetațenii, așa cum anunța, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Nicolae Robu. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Fritz atrage…

- Consilieri județeni din Timiș au alocat, intr-o ședința extraordinara, printre altele, suma de aproximativ 1,2 milioane lei pentru plata lucrarilor la trei drumuri din Timiș: tronsonul Șipet-Folea, drumul Percosovo-Rovinita Mare și Lucaret- limita județ Arad. Banii au fost redirecționați…