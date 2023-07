Un om de afaceri care are legaturi cu serviciile de securitate ale Rusiei a devenit cea mai recenta figura de profil inalt din elita țarii care moare in circumstanțe inexplicabile, scrie sambata, 22 iulie, Newsweek.Milionarul rus Anton Cherepennikov, in varsta de 40 de ani, care era șeful celei mai mari companii IT din țara, ICS Holding, a fost gasit mort in biroul sau din Moscova, potrivit relatarilor presei locale.Cauza preliminara a decesului acestuia a fost un stop cardiac, conform presei ruse.Cu toate acestea, Vasili Polonski, un prieten al milionarului, a declarat ca nu crede motivul oficial…