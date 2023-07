Stiri pe aceeasi tema

- Brigada a 3-a de asalt a Ucrainei a publicat, miercuri 21 iunie, imagini care arata soldații luand cu asalt poziții inamice in timpul luptelor de langa Bakhmut. Reuters nu a reușit sa verifice independent locația sau data la care a fost filmat videoclipul. Ministerul britanic al Apararii a declarat,…

- Forțele ucrainene au capacitatea de a-si recupera si repara echipamentele avariate si de a le readuce in lupta, a declarat joi secretarul american al apararii, Lloyd Austin, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru apararea Ucrainei care a avut loc la Bruxelles, relateaza CNN, potrivit Nesw.ro.

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat marti ca a arestat un grup de fosti lucratori in domeniul industriei de aparare ruse, suspectati ca ar fi furnizat Ucrainei informatii militare sensibile si ca ar fi planuit actiuni de sabotaj, informeaza Reuters.

- Conform acestor responsabili, care s-au exprimat cu conditia pastrarii anonimatului, eroarea ar consta in supraevaluarea valorii echipamentelor preluate din stocurile armatei SUA si livrate Kievului. Astfel, in contabilitate a fost folosita valoarea costului de inlocuire a echipamentelor, in locul valorii…

- Ucraina trebuie sa primeasca semnificativ mai mult sprijin militar decat au oferit aliatii pana acum pentru a ”termina agresiunea ruseasca in acest an”, a declarat ministrul adjunct de Externe ucrainean, Andrii Melnik, anunța CNN, citat de news.ro. ”Suntem recunoscatori aliatilor nostri pentru ajutorul…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- Reuniunea formatului deja consacrat privind sprijinul acordat partenerului ucrainean de comunitatea internaționala este o oportunitate de a schimba idei pe marginea situației de securitate generata de razboiul de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei și de a identifica modalitați de sprijin…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a respins o decizie rapida privind aderarea Ucrainei la NATO, alianta occidentala care sprijina Ucraina in razboiului cu Rusia, statele membre furnizandu-i arme, informeaza Reuters, citata de Agerpres.