- Robert Viorel Chioveanu a fost eliberat din functie.Robert Viorel Chioveanu a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , printr o decizie a prim ministrului interimar Florin Citu.Decizia…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are un nou vicepreședinte: Alexandru Nicolae Bociu, care il inlocuiește pe Silviu Nastase, eliberat din functie. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 12 noiembrie 2021, a informat, luni, Autoritatea.…

- Liderii USR PLUS au sancționat decizia președintelui Iohannis de a amana consultarile pentru saptamana viitoare. Ei cer liderului de la Cotroceni „sa nu traga de timp și sa medieze politic aceasta criza”, arata comunicatul transmis de partid. „Biroul Național al USR a luat act cu neplacuta surprindere…

- Octavian Berceanu a fost eliberat luni din funcția de comisar general al Garzii de Mediu, potrivit unui ordin semnat de premierul Florin Cițu. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Berceanu era ultimul dintre secretarii de stat propuși de USR-PLUS ramas in funcție. ”Mulțumesc colegilor din…

