- Un numar de 945 de copii și 152 de femei gravide au fost infectați cu COVID-19. O buna parte din ei deja s-au vindecat. Anunțul a fost facut vineri in cadrul unei conferințe de presa de catre directorul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica /ANSP/, Nicolae Furtuna, comunica Moldpres. Șeful ANSP…

- Spitalul Sfanta Treime din municipiul Chișinau este una dintre cele mai afectate instituții medicale de Covid-19. Mai mulți angajați medicali, dar și personal din cadrul instituției au fost infectați cu noul tip de coronavirus, fapt confirmat astazi și de catre directorul Agenției Naționale pentru Sanatate…

- Serviciile HoReCa nu ar putea sa iși reia activitatea de la 15 iunie, daca numarul de cazuri de infectare cu Covid-19 nu va scadea. Cel puțin asta a declarat șeful Agenției Naționale in Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, in cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

- Printre persoanele infectate cu Covid-19 se numara și frizeri. Despre aceasta a vorbit directorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, in cadrul emisiunii Punctul pe AZi.

- Odata cu apariția informațiilor despre influența tehnologiilor 5G asupra apariției COVID-19, atit in statele mari, cit și in R. Moldova, iau amploare fake news-urile. Invitat la emisiunea Puterea a Patra de la N4, prezentatorul Gheorghe Gonța i-a adresat o astfel de intrebare invitatului sau, directorului…

- Organizarea Paștelui Blajinilor in luna iunie nu este o decizie buna, in contextul in care numarul de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus ramane a fi ridicat, a opinat șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, in cadrul emisiunii Puterea a 4-a. Nicolae Furtuna a ținut sa precizeze…

