- Angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta si de rezultatele pe care le obtin, aceasta fiind una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman, a afirmat, joi, Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in…

- Viziunea mea asupra ANAF nu inseamna numar de amenzi, dosare penale facute. Ma lupt impotriva acestor mentalitați care inca se mai simt in randul inspectorilor noștri, a declarat Lucian Heiuș, președintele Fiscului, facand referire la afirmațiile de saptamana trecuta cand a spus: doi nemernici, ca nu-i…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a anuntat ca doi inspectori de la Antifrauda Deva au dat patru amenzi de cate 30.000 de lei acelor tarani care vand mere sau pere pe marginea drumului, afirmand ca ii este rusine ca asemenea oameni lucreaza la ANAF…

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) apeleaza la expertii FMI pentru a controla casele, conturile, masinile si bijuteriile bogatasilor. Lucian Heiuș a precizat, la Antena 3 CNN, ca bogații Romaniei sunt monitorizați.

- Ce va controla Fiscul anul viitor. Șeful ANAF: vor fi verificați și cei care au fost ajutați de stat Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a dat detalii despre prioritațile in controalele ce vor fi derulate anul viitor. Acesta spune ca Inspectiile fiscale pe anul…

- Studenții de la Universitatea din Alba Iulia vor putea face practica la Finanțe. Protocol semnat cu ANAF ANAF și Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au semnat vineri un protocol prin care studenții vor putea face practica in cadrul Fiscului. Cu acest prilej, președintele Agentiei Nationale…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat duminica la Digi24 ca „6 – 7 inspectori” au fost prinși in flagrant luand șpaga anul acesta și au fost arestați. Intrebat daca de „se mai ia șpaga la ANAF?”, Lucian Heius a raspuns afirmativ. „Din pacate da. Anul asta…