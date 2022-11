Președintele ANAF, Lucian Ovidiu Heiuș, a sters pe jos cu inspectorii din Deva care au amendat țaranii ce vand fructe in fața casei, spunand despre aceștia ca sunt nemernici și ca-i este rușine sa lucreze cu ei. Conducerea Agentiei a anuntat ca ca doi inspectori de la Antifrauda Deva au dat patru amenzi in valoare […] The post Seful ANAF a sters pe jos cu inspectorii care au amendat 4 tarani cu cate 30.000 lei: "Vin acesti nemernici care ne fac de ras" first appeared on Ziarul National .