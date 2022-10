Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, 8 septembrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in aplicare 7 mandate de perchezitie domiciliara, patru in judetul Ilfov, doua in municipiul Bucuresti si unul in judetul Buzau.Totodata,…

- Margherita de la Clejani, fiica Vioricai și alui Ionița Manole este una din femeile care au injunghiate de misteriosul barbat de pe trotineta ce a reușit cu un cuțit sa terorizeze femeile din oraș. S-a intamplat ieri-seara, pe strada, Margherita fiind atinsa de cuțit in zona pieptului, de dezaxatul…

- F.T. * Prejudiciul cauzat se ridica la aproape un milion de lei, 40 de persoane au fost audiate Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Pentru…

- Student Sport Alba Iulia a caștigat Cupa Pro Sport Under 11 la fotbal feminin Triumf pentru Studfent Sport Alba Iulia la o competiție U11 Fetele de la ACS Student Sport Alba Iulia au reușit sa se impuna la București, la Cupa ProSport Girls, categoria Under 11. La competiția din Capitala au fost prezente…

- Zone din 15 judete situate in sudul si sud-estul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla, duminica, sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Poșta Romana a lansat primele cutii poștale digitale. Coletele pot fi ridicate la orice ora, iar rambursul se platește pe loc Poșta Romana a lansat vineri primele cutii poștale digitale dintr-un total de 3.000 de astfel de lockere care urmeaza a fi instalate in perioada urmatoare la nivel național.…

- Pacienta, in varsta de 51 de ani, a fost supusa unui transplant pulmonar in octombrie 2021, la Spitalul ”Sfanta Maria” din Capitala, fiind prima operație de acest fel dupa izbucnirea pandemiei de COVID. Femeia a murit joi la ATI, iar oficialii unitații medicale au explicat ca pacienta s-a externat la…