- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna din nou, sambata, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, ”pentru a pune capat razboiului”, relateaza AFP. ”Cred ca cel care a inceput acest razboi va putea sa-i puna capat”, declara Zelenski intr-o confernta de presa pe care o sustine…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Cel puțin 158 de copii au fost uciși și alți peste 254 au fost raniți de la inceputul razboiului in Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat sambata Procuratura Generala a țarii, pe canalele Telegram guvernamentale ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit oficialilor, doua dintre victime se numara printre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, intr-un nou mesaj video adresat țarii sale, ca trupele ruse lasa in urma un ”dezastru complet” in apropierea Kievului, minand ”intregul teritoriu”, inclusiv zone din jurul caselor și cadavrele, relateaza The Guardian.„Lasa explozibili pe intreg teritoriul.…

- Kremlinul a salutat miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, faptul ca Kievul și-a exprimat in scris solicitarile pentru negocierile de incetare a focului, dar a spus ca inca nu exista semne privind evoluții considerabile pentru ajungerea la un acord care sa opreasca razboiul, relateaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, condamna compania Nestle pentru activitatea neintrerupta din Rusia, in conditiile in care statul rus ameninta si alte state europene, utilizand chiar si ”santajul nuclear". Pe de alta parte, compania elvetiana a comunicat ca si-a redus semnificativ activitatile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este convins ca daca țara sa ar fi fost admisa mai devreme in alianța Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), atunci Rusia nu ar fi invadat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…