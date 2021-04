Dupa remiza dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj, 0-0, in ultima etapa din sezonul regulat, șefii campioanei s-au declarat mulțumiți de jocul aratat de echipa. In direct la GSP LIVE, Ștefan Gadola, unul dintre acționarii clujenilor, a analizat prestația trupei lui Edi Iordanescu și a spus ca s-a vazut un progres fața de ultimele meciuri, in special fața de cel cu Dinamo. ...