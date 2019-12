Cele doua plangeri penale depuse ieri-dimineata la DNA Iasi de deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto), care este si vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, fac referire la comiterea unor fapte de abuz in serviciu, dar si alte fapte de natura penala, vizati fiind managerii de la Spitalul „Sf. Spiridon" si de la Institutul de Psihiatrie „Socola". In sesizarea depusa se mentioneaza ca la baza plangerilor se afla rapoartele C (...)