DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui ANGHEL CARMEN-NINA, la data faptei si in prezent sef serviciu economic in cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.), in sarcina careia s-a retinut comiterea infractiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. ”In cursul lunii ianuarie 2019, inculpata Anghel Carmen-Nina, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pus la dispozitie unei persoane, fara drept, subiectele…