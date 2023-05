Şefa OMC cere diversificarea lanţurilor globale de aprovizionare pentru reducerea riscurilor de aprovizionare ”Exista o supraconcentrare a productiei in anumite sectoare in anumite tari”, a spus ea, in marja summitului puterilor economice majore din G7 (Grupul celor sapte) de la Hiroshima, Japonia, care a avut loc in weekend. ”Sunt de acord ca trebuie sa dezvoltam rezilienta, ca lumea nu se poate baza pe cateva tari pentru cateva produse cheie” , a aratat Okonjo-Iweala. Ea a dat exemple de lipsa unor produse farmaceutice si de vaccinuri pentru Covid-19 pentru anumite regiuni importatoare, deoarece producatorii au introdus restrictii la export in timpul pandemiei. Ea a facut referire, de asemenea, la deficitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

