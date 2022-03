Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Aproape 600 tone de deșeuri ilegale din plastic, descoperite in Teleorman in urma perchezițiilor de saptamana trecuta februarie 1, 2022 10:02 In urma punerii in aplicare a trei mandate de percheziție intr-un caz de import ilegal de deseuri, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta,…

- potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera . Baloții cu deșeurile textile au fost gasiți la o locație din județul Calarași ce aparținea unei societați comerciale care ii adusese in țara, in urma cu trei ani, din Italia. „Echipa care a efectuat perchezițiile a descoperit la o locație din județul…

- Peste 600 de tone de deseuri care nu respectau prevederile legale de pastrare, sortare sau reciclare au fost descoperite in urma unor perchezitii in judetele Ilfov, Calarasi si Teleorman. Garda de Coasta a transmis, vineri, ca politistii de frontiera, in cooperare cu comisari din cadrul Garzii Nationale…

- Incepand din data de 27 octombrie 2021, pensionara galațeanca Marioara Artemis Gatej a revenit la conducerea Garzii Naționale de Mediu, dar intre timp a ajuns sa supravegheze și o mare firma din Romania fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Prin Decizia nr. 528 din 27 octombrie 2021 a fostului…

- Trei containere cu aproape 77 de tone de haine second-hand au fost descoperite in Portul Constanta. Marfa, sosita din Canada, era destinata unei firme din Mures, a transmis Politia de Frontiera, intr-un comunicat. Marfurile, considerate deseuri, vor fi returnate la societatea exportatoare. Un control…

- In data de 13.12.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș I au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar, condus de un cetatean roman, in varsta de 35 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii,…

- Doua TIR-uri incarcate cu peste 40 de tone de deșeuri constand in haine, plastic și cauciucuri uzate, au fost oprite sa intre in Romania de catre politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Borș I si Varșand, informeaza Poliția de Frontiera. Autocamionul oprit la Borș I era…

- Inspectorii Garzii de Mediu vor salarii mai mari și amenința cu greva, transmițand un ultim mesaj autoritaților. Comisarii de mediu au cel mai mic salariu dintre bugetari, cu mult sub salariul mediu pe economie. Comisarii Garzii de Mediu vor sa se revolte impotriva nedreptații pe care o reclama: salariul…